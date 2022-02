Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der L 331 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots)

Am 18.02.2022, gegen 22:10 Uhr, kam es auf der L 331, zwischen Burg Stargard und Teschendorf, zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 21-Jährige mit ihrem PKW Audi die L 331 aus Richtung Burg Stargard kommend in Richtung Teschendorf. Unmittelbar vor der Ortschaft überholte sie einen vorausfahrenden Pkw Mercedes. Während des Überholvorganges lenkte der Mercedes unvermittelt nach links und drängte den Audi ab. Dabei verlor die Fahrerin des Audi die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der weiteren Folge kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 21-Jährige und ihr 20-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie konnten sich mit Hilfe einiger Ersthelfer selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden mittels RTW zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Fahrer des Mercedes entfernte sich unerlaubt und unerkannt vom Unfallort. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

