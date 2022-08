Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Durchmarsch! - Vom Notfallsanitäter zum Brandmeister in einem Rutsch!

Vor wenigen Tagen konnte Jannik Pollheim in der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt seine Notfallsanitäterurkunde in Empfang nehmen. Nach drei Jahren Ausbildung für die Feuerwehr Ratingen hat er sein Examen bestanden. Aber das nicht genug! Jannik macht den Durchmarsch! Noch während seiner rettungsdienstlichen Ausbildung machte er den Sporttest, den schriftlichen Test und qualifizierte sich damit für die Ausbildung zum Brandmeister. Und so konnte er heute aus den Händen von dem Leiter der Feuerwehr, René Schubert, und seinem Stellvertreter, David Marten, eine weitere Urkunde in Empfang nehmen. Ab heute ist Jannik Brandmeisteranwärter und wird ab Montag bei der Feuerwehr Dortmund die Ausbildung beginnen. Wir wünschen auch für diese Ausbildung viel Erfolg!

