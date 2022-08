FW Ratingen: Verkehrsunfall mit 8 beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 3

Feuerwehr Ratingen

Verkehrsunfall mit 8 beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 3

Ratingen

Am heutigen Mittag um 13:05 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Verkehrsunfall mit 8 beteiligten Fahrzeugen alarmiert. Da nicht bekannt war wie viele Personen bei dem Verkehrsunfall betroffen waren, hat die Kreisleitstelle Mettmann nach dem Alarmstichwort NA 5 alarmiert. Nach diesem Stichwort werden 2 Notärzte, der leitende Notarzt des Kreises Mettmann, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, ein GW-Rett. sowie mehrere Rettungsfahrzeuge zusätzlich in den Einsatz mit aufgenommen.

An der Einsatzstelle konnte festgestellt werden, dass keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt oder eingeschlossen waren. Letztendlich waren 15 leicht verletzte Personen betroffen. Alle 15 betroffene Personen sind durch die Notärzte sowie den Rettungsdienst gesichtet worden. Glücklicherweise musste keiner dieser Personen in ein Krankenhaus transportiert werden, so dass alle Personen an der Einsatzstelle verblieben Die Autobahn BAB 3 in Fahrtrichtung Köln wurde bis zum Abschluss der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr umfassend abgesichert und ausgelaufene Betriebsstoffe wurden aufgenommen. Im Einsatz waren die Führungskräfte A und B, die Berufsfeuerwehr Ratingen, die Löschzüge Homberg und Ratingen-Mitte, sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, die Notärzte des Kreises Mettmann (Ratingen, Mettmann), der GW-Rett. aus Velbert, der leitende Notarzt des Kreises Mettmann sowie die Polizei.

