POL-FR: Dogern: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer auf der B 34 unterwegs - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 05.03.2022, gegen 11:45 Uhr, war ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer auf der B 34 zwischen Albbruck und Waldshut unterwegs. Der 50-jährige soll in Schlangenlinie und auf dem Seitenstreifen gefahren sein sowie beinahe eine Leitplanke touchiert haben. An der "Schnötkreuzung" überfuhr er ein Schild und zog eine Flüssigkeitspur hinter sich her. Von einer Polizeistreife konnte der mutmaßliche Fahrer in dem demolierten Auto auf einem Parkplatz angetroffen werden. Er saß auf dem Beifahrersitz und war merklich alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab ca. 2,4 Promille. Der Mann musste mit zur Blutprobe, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Fahrbahn musste von der Feuerwehr und einem Fachunternehmen gesäubert werden. Bevor das geschah, rutschte ein 71 Jahre alter Fahrradfahrer auf der Spur aus, stürzte und verletzte sich leicht. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise gefährdet worden waren, sich zu melden.

