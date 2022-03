Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei linksabbiegende Fahrzeuge streifen sich - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 05.03.2022, gegen 08:50 Uhr, haben sich zwei entgegenfahrende und links abbiegende Autos an der Kreuzung Giessen-/Hauensteinstraße gestreift. Die Polizei sucht Zeugen! Eine 85-jährige Frau in einem silbernen VW und ein 48-jähriger Mann in einem älteren roten Mercedes-Benz standen sich gegenüber und hatten jeweils die Absicht, nach links in die Giessenstraße einzufahren. Während des Abbiegens touchierten sich die Autos leicht. Der Sachschaden liegt bei ca. 1500 Euro. Die Aussagen der Beteiligten zum Unfallhergang unterscheiden sich. Aufgrund des regen Geschehens an der Unfallörtlichkeit hofft das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) auf Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell