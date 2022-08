Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen Breitscheid, Mintarder Weg, Brandgeruch in einer Wohnung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen (ots)

Am Morgen des 18.08.2022 gegen 08:29 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Brandgeruch in einer Wohnung am Mintarder Weg gerufen. Aufmerksame Mitbewohner des Hauses bemerkten einen ausgelösten Heimrauchwarnmelder und leichten Brandgeruch im Treppenraum. Die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle erkundeten die Lage. Da es keine andere Zugangsmöglichkeit zur Wohnung gab und die Inhaber nicht zuhause waren, musste die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet werden. Ein Trupp unter Atemschutz stellte fest, dass die Ursache für den Brandgeruch,ein auf dem Herd liegendes Holzbrett war, das Feuer gefangen hatte. Nach dem das Holzbrett ins Freie verbracht wurde konnte die Wohnung durch den Einsatz eines Hochdrucklüfters vom Brandrauch befreit werden. An dem Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Breitscheid der freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus beteiligt

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell