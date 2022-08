Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Juweliergeschäft am Prinzipalmarkt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstagabend (13.08., 18:00 Uhr) bis Montagmorgen (15.08., 08:00 Uhr) in ein Juweliergeschäft am Prinzipalmarkt eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kamen die Einbrecher über ein Gerüst von einer Baustelle an den Laden und kletterten durch ein offen stehendes Fenster in das Treppenhaus des Hauses. Dort stemmten sie eine Steinwand auf, bohrten durch die Rückwände der Vitrinen und entwendeten Schmuck und mehrere Uhren. Anschließend flohen sie mit der Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 0251 275-0.

Verfasserin: Christina Sari

