POL-MS: Unfall an der Einsteinstraße - Radfahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Nach einem Fahrrad-Unfall am Sonntagabend (14.08., 17:45 Uhr) an der Straße Am Blaukreuzwäldchen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Eine 54-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Albersloher Weg unterwegs, als ihr plötzlich ein Fahrradfahrer entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie nach links aus, ...

