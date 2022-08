POL-MS: Diebestrio bei Verkehrskontrolle auf der A1 gestoppt

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (12.08., 0:00 Uhr bis 09:33 Uhr) in eine Gaststätte am Rüschhausweg eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Die Unbekannten hatten die Glasscheibe der Notausgangstür eingeschlagen und sich so Zugang zur Gaststätte verschafft. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter mehrere Gegenstände sowie alkoholische Getränke und flohen ...

mehr