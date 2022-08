POL-MS: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Nach einem Einbruch am Sonntagmorgen (14.08., 05:45 Uhr bis 6:30 Uhr) in ein Hotelzimmer am Albersloher Weg sucht die Polizei Zeugen. Der Unbekannte war durch ein offenstehendes Fenster in das Hotelzimmer geklettert. Während die Gäste dort schliefen, entwendete der Dieb mehrere Gegenstände. Als das Ehepaar aufwachte, floh der unbekannte Einbrecher mit der Beute durch die Hotelzimmertür. Der Mann ist ...

