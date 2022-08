POL-FR: Lörrach: Polizeieinsatz gefilmt - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Zum wiederholten Male kam es auf einem Firmengelände in der Oberfeldstraße, in der Nähe der Einmündung zur Himmelreichstraße zu einer illegalen Müllablagerung. Ein Verantwortlicher der Firma stellte am Montag, 29.08.2022, gegen 17.00 Uhr, im hinteren Bereich des Firmengeländes mehrere Müllsäcke, ein Pavillon sowie ein Zelt fest, welche dort ...

mehr