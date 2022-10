POL-MG: Einbruch und Einbruchsversuch in Mehrfamilienhäuser

Mönchengladbach (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitag, 21. Oktober, um 4.40 Uhr beobachtet, wie drei unbekannte Täter versucht haben, in ein Geschäft an der Stresemannstraße in Rheydt einzubrechen und alarmierte die Polizei. Er und noch eine weitere Zeugin hatten laute Geräusche gehört und die drei vermutlich männlichen Personen in Richtung Waisenhausstraße laufen sehen. Die eintreffenden Beamten stellten ...

