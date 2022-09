Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrzeugführerin

Lippetal/Hovestadt (ots)

Am 09.09.2022, gegen 22:44 Uhr, befuhr eine 34 jährige Fahrzeugführerin aus Hamm die L636 aus Eickelborn kommend in Fahrtrichtung Hovestadt. Nach einer leichten Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw Ford Focus nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde schwerverletzt durch Rettungskräfte der Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit und anschließend mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Die Fahrzeugführerin stand nach ersten Ermittlungen vermutlich unter Alkoholeinfluss. Außerdem war sie nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen übernimmt das zuständige Verkehrskommissariat.

