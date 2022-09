Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg/Glane: Snackautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Bad Iburg (ots)

Zwischen Samstagmittag (14 Uhr) und Sonntagmittag (13.15 Uhr) haben sich Unbekannte in der Straße "Am Sportplatz", in unmittelbarer Nähe zu einem örtlichen Verein, an einem Warenautomaten zu schaffen gemacht. Der Täter hebelten den Schlossbereich des Automaten auf und nahmen einigen Lebensmittel (Snacks) sowie die Hartgeldkassette an sich. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in Unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

