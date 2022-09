Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Trunkenheitsfahrt und Widerstand bei Blutprobenentnahme

Badbergen (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann aus Badbergen mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße auf dem Abschnitt zwischen Hauptstraße und Rahrtstraße. Ihm entgegen, in Richtung Hauptstraße, fuhr ein 45-jähriger Badberger mit seinem VW Golf. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung geriet der Radfahrer auf die Gegenspur und kollidierte dort zweimal mit dem VW Golf, es entstanden Sachschäden. Der 38-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, wurde von dem Autofahrer aber in der Rahrtstraße gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Später leistete der Mann bei seiner Blutprobe so erheblichen Widerstand, dass er am Boden fixiert werden musste. Auf den 38-Jährigen kommen entsprechend nun zwei Ermittlungsverfahren zu.

