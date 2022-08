Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Heruntergefallene Zigarette ursächlich für Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dierdorf (ots)

Am späten Montagabend kam es auf der Landesstraße 267 zwischen Wienau und Dierdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Personenschaden.

Ein 23 - jähriger PKW Fahrer befuhr die Landesstraße in Richtung Dierdorf. Hinter einer Rechtskurve fiel dem Beifahrer eine Zigarette in den Fußraum. Der Fahrer wollte nach der Zigarette greifen. Hierdurch verlor er kurzfristig die Kontrolle über seinen PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Während der Fahrer unverletzt blieb, erlitt der Beifahrer eine Kopfplatzwunde, da er nicht angeschnallt war. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Am nicht mehr fahrbereiten PKW entstand ein Sachschaden im hohen 4-stelligen Bereich. Das Fahrzeug ist durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt worden.

