POL-PDNR: Reifen zerstochen

Am Freitagmorgen hielt sich der 84-jährige Geschädigte aus Bad Hönningen im Vorteil-Center in Unkel auf. Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter sein Handy aus der Hosentasche. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

