Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen

Landkreis Rottweil) Reifen aufgeschlitzt (05.06.2022)

Konstanz (ots)

Täterschaft schlitzte offensichtlich gezielt an einem Pkw Hyundai und einem Pkw Opel Astra jeweils einen der hinteren Reifen auf, so dass die Luft vollständig entwich. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 200 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit in der Nacht Samstag auf Sonntag sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477 - 0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell