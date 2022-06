Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkrs. KN) Geschäftsgebäude und deren Fahrzeuge besprüht

Zeugenaufruf (03.06.2022)

Reichenau (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es auf der Reichenau Waldsiedlung, Am Dachsberg, in der Zeit von Freitagabend (03.06.2022), 20 Uhr bis Samstagmorgen (04.06.2022), 11 Uhr. Hier wurden mittels blauer Sprühfarbe Beleidigungen an der Hausfassade sowie an zwei Fahrzeugen einer Firma angebracht. Durch das besprühen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machten, mögen sich bei der Polizei, unter der Telefonnummer 07531 995-0, melden.

