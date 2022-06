Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kaltbrunn, Lkrs. KN) Vorfahrtsverletzung (04.06.2022)

Kaltbrunn/Allensbach (ots)

Zu einem Unfall, durch missachten der Vorfahrt, kam es am Samstagmorgen (04.06.2022), gegen 10:35 Uhr, in Kaltbrunn in der Allensbacher Straße/ Zum Sportzentrum. Eine 52-jährige Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem Pkw VW-Lupo von der Straße Zum Sportzentrum auf die Allensbacher Straße und missachtete hier einen bevorrechtigen 39-jährigen Pkw-Lenker, welcher mit seinem Pkw Seat Alhambra die in Richtung Allensbach unterwegs war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Lupo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Alhambra wird mit ca. 8.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell