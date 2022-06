Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter überfällt Discounter - Polizei sucht Zeugen (03.06.22)

Spaichingen (ots)

Zu einem Raub kam es am Freitag gegen 20.40 Uhr auf eine Filiale des Discounters NORMA in der Europastraße in Spaichingen. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum des Discounters und forderte die Kassiererin unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen und das darin befindliche Geld auszuhändigen. Hierbei legte er der Mitarbeiterin ein Messer an den Hals, woraufhin diese dem Täter Geld in bislang unbekannter Höhe aushändigte.

Der Mann wird als ca. 170-175 cm groß, ca. 40-50 Jahre alt und dunkel angezogen beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Konstanz unter Tel. 07531-9950 entgegen.

