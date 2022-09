Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trunkenheitsfahrt mit negativem Spitzenwert

Celle (ots)

Am Samstagnachmittag meldet eine Zeugin, dass eine Frau Alkohol an einer Tankstelle in Celle gekauft hat und mit unsicherem Gang in ihr Kraftfahrzeug gestiegen und losgefahren sei. Bei der Überprüfung an der Wohnanschrift staunten die Beamten nicht schlecht. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 3,85 Promille. Die 36-jährige aus Celle erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Auch in diesem Fall wurde die Fahrerlaubnis sichergestellt und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

