Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aufmerksame Nachbarn verhindern Unfallflucht durch Betrunkenen

Celle (ots)

Am späten Freitagabend befährt ein 24-jähriger Celler die Zugbrückenstraße, kollidiert mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernt sich in eine Seitenstraße. Durch aufmerksame Anwohner kann der Unfall gemeldet und die Person festgehalten werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kann durch die Beamten eine augenscheinliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, welche durch einen Atemalkoholtest mit dem Ergebnis von 2,56 Promille schnell belegt werden konnte. Den Celler erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Des Weiteren ist sein Führerschein sichergestellt und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell