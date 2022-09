Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Teningen-Nimburg: gestürzter Rollerfahrer löst Polizeieinsatz aus

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Teningen-Nimburg: Am Montagabend, 19.09.2022, gegen 20:30 Uhr, stürzte ein Rollerfahrer auf dem Verbindungsweg von Nimburg in Richtung Bahlingen. Ein vorbeifahrender PKW-Führer nahm die Situation wahr und verständigte umgehend den Rettungsdienst. Nachdem Krankenwagen und Polizei an der Örtlichkeit eingetroffen waren, fanden diese nur den Roller an der Örtlichkeit vor. Da eine hilflose Lage des verschwundenen Rollerfahrers aufgrund der Gesamtumstände nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden weitere Polizeikräfte zur Absuche der Umgebung hinzugezogen. Zusätzlich wurde ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung angefordert. Dieser konnte letztlich den verletzten Rollerfahrer in einem nahe gelegenen Maisfeld ausfindig machen. Der 74-jährige Mann aus einer Umlandgemeinde hatte durch das Unfallgeschehen nur leichte Blessuren. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm jedoch eine Blutprobe entnommen.

