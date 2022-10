Polizei Dortmund

POL-DO: Nächster Online-Vortrag unserer Präventions-Experten am 7. Oktober

Unsere Experten aus dem Kommissariat für Vorbeugung gehen wieder online: Am 7. Oktober begrüßen Markus Schettke und Indra Naskar ihre Zuhörerinnen und Zuhörer wieder am Bildschirm. Zu Gast bei ihrem monatlichen Präventions-Vortrag "132-0 Aktuell" ist diesmal eine Vertreterin der Verbraucherzentrale.

Wie jeden Monat starten die beiden Experten um 17 Uhr mit ihrem Online-Vortrag, in dem immer wieder die aktuellsten Präventions-Themen zur Sprache kommen - von Betrug bis hin zu Wohnungseinbruch oder Taschendiebstahl. Zu Gast ist am kommenden Donnerstag Pia Blödow von der Verbraucherzentrale in Lünen, die diese Themen mit ihrem Wissen zum Thema Verbraucherschutz ergänzen wird.

Die Anmeldung zum Vortrag ist einfach: per E-Mail an vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de oder unter Tel. 0231/132-7953 (montags bis dienstags, 9 bis 15 Uhr). Markus Schettke und Indra Naskar gehen an jedem ersten Donnerstag im Monat online.

