POL-VIE: Nettetal: Zwei Brände - Polizei warnt vor aktueller Dürre

Nettetal (ots)

Am 11.08.2022 und am 12.08.2022 hat es zwei Brände in Nettetal gegeben. In Nettetal-Breyell brannten am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf ´Ritzbruch´ circa 30 Quadratmeter Maisfeld. Das Feld befindet sich zwischen landwirtschaftlich genutzten Feldwegen. Die Feuerwehr konnte die in Brand geratene Fläche vollständig löschen. In den Morgenstunden des Freitags brannten gegen 03.30 Uhr knapp 30 Quadratmeter Grünstreifen in Nettetal-Leuth auf der Hinsbecker Straße / Heronger Straße. Die Feuerwehr konnte auch diesen Brand vollständig löschen. In beiden Fällen dürfte eine Selbstentzündung auszuschließen sein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor fahrlässiger Inbrandsetzung. Bei der aktuellen Trockenheit können aus dem Fenster geworfene Zigaretten, zurück gebliebenes Grillgut und vieles mehr verheerende Folgen haben. Bei aktuellen Wald- und Wiesenbränden ist genau dieses fahrlässige Handeln als Brandursache nicht auszuschließen. / AM (733)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell