Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Brand in Mehrfamilienhaus - Brandursache geklärt

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am 11.08.2022 hat es gegen 21.00 Uhr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Kaiserstraße in St.Tönis gegeben. Bei Eintreffen des Streifenwagens hatte die Feuerwehr Tönisvorst bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Einsatzgrund war eine in Brand geratene Klimaanlage in der Wohnung eines dort lebenden Ehepaars. Die Feuerwehr konnte den Wohnungsbrand vollständig löschen. Das Ehepaar wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /AM (730)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell