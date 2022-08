Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dornbusch: Brand in einem schwer zugänglichen Waldstück

Viersen-Dornbusch (ots)

Am Mittwoch gegen 17.20 Uhr sind Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil Zeugen gesehen hatten, wie Rauch aus einem Waldstück aufgestiegen war. Es stellte sich heraus, dass es ein Waldstück in der Nähe des Harffweges im Bereich Dornbusch war. Es brannte eine Bodenfläche mit Unterholz in der Größe von etwa 70 mal 70 Metern. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf die Bäume übergriffen, und zudem den Brand zügig löschen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand ist Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an. /hei (728)

