POL-VIE: Kreis Viersen: Alleinunfälle mit Radfahrerinnen - Fremdeinwirkungen ausgeschlossen

Am 11.08.2022 hat es im Kreis Viersen zwei Alleinunfälle mit Radfahrerinnen gegeben. Gegen 10.10 Uhr fuhr eine 81-Jährige in Kempen mit ihrem Pedelec auf dem Hessenwall in Fahrtrichtung Oelstraße. Die Kempenerin beabsichtigte auf die Heilig-Geist-Straße abzubiegen. Dabei erschrak sie vor einem auf der Heilig-Geist-Straße befindlichen Pkw, bremste auf Grund dessen stark ab und stürzte daraufhin. Bei dem Sturz fiel sie gegen einen geparkten Pkw. Die 81-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr fuhr eine 73-jährige Mönchengladbacherin mit ihrem E-Bike auf dem Radweg der Hardter Straße in Viersen-Bockert Richtung stadtauswärts. Wegen einer Bodenwelle verlor die 73-Jährige die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzte daraufhin zu Boden. Die Mönchengladbacherin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. /AM (731)

