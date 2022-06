POL-PB: Fahrrad und Auto kollidieren in Hofzufahrt

Lichtenau-Asseln (ots) - Nach dem Brand eines Anbaues an einem Einfamilienhaus in der Sankt-Johannes-Straße in Lichtenau-Asseln geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Ein 60-jähriger Bewohner des Hauses hatte am Montag gegen 09.30 Uhr im Bereich des Anbaus Brandgeruch und Qualm festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen und das Übergreifen der Flammen auf ...

