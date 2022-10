POL-DO: "Genau Mein Fall"- Inforunde für Bewerber zum Polizeiberuf

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1075 In der Nacht von Freitag auf Samstag (1. Oktober) ist es an der Kampstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein Streit, der offenbar in einer Diskothek seinen Anfang nahm, verlagerte sich auf die Straße und endete für einen 19-Jährigen aus Iserlohn in einem ...

mehr