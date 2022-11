Polizei Düren

POL-DN: Flüchtiger Unfallfahrer ohne Führerschein, aber unter dem Einfuss von Betäubungsmitteln

Düren (ots)

Am 18.11.2022 um 15:57 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen über einen Verkehrsunfall in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen sollte durch einen rückwärtsfahrenden PKW eine Straßenlaterne beschädigt worden sein. Im Anschluss habe der Fahrer sich mit dem PKW vom Unfallort entfernt und den Wagen in einer Parkbucht abgestellt. In der Umgebung der Unfallörtlichkeit konnte der abgestellte PKW durch Beamte der Polizeiwache Düren angetroffen werden. Eine auf dem Fahrersitz befindliche männliche Person gab zunächst an, dass er nicht gefahren sei. Durch aufmerksame Zeugen konnte die männliche Person zweifelsfrei als Unfallverursacher identifiziert werden. Da der Unfallverursacher, ein 26jähriger Mann aus Merzenich, unter der Einwirkung von Betäubungsmittel stand, wurde ihm in einem Krankehaus eine Blutprobe entnommen. Auch war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An der Straßenlaterne und am PKW entstand insgesamt ein Sachschaden von geschätzten 10000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell