Polizei Düren

POL-DN: Betrüger in Untersuchungshaft

Düren / Aachen (ots)

In einem umfangreichen Ermittlungsverfahrens konnten die Staatsanwaltschaft Aachen und Ermittler der Kriminalpolizei Düren einen überregional tätigen, 25-Jährigen festnehmen. Sein Tätigkeitsschwerpunkt lag im Betrug zum Nachteil von Senioren.

Der Dürener hatte sich in der Vergangenheit unter anderem als Sohn einer Seniorin ausgegeben und diese so zu mehreren Überweisungen veranlasst.

Aufgrund der hohen Schadenssumme, in einem Fall von über 70.000 Euro, wurden verschiedene Anlaufadressen des Tatverdächtigen durchsucht. Der 25-Jährige selbst konnte am 21.10.2022 durch Kriminalbeamte aus Düren in Stolberg festgenommen werden. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern noch weiter an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell