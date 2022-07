POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 27. Kalenderwoche

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Einen Wohnanhänger der Marke Tabbert, an dem zur Tatzeit ein Erkelenzer Kennzeichen (ERK) angebracht war, war das Ziel von unbekannten Dieben. Sie stahlen den auf der Tannenstraße abgestellten Anhänger in der Nacht von Mittwoch (29. Juni), 22.30 Uhr, auf Donnerstag (30. Juni), 07.15 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

