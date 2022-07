POL-HS: Wohnwagen gestohlen

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Nachdem unbekannte Personen in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Carolus-Magnus-Allee eingedrungen waren, entwendeten sie hieraus einen E-Scooter. Die Tat ereignete sich zwischen dem 29. Juni (Mittwoch), 16 Uhr, und dem 30. Juni (Donnerstag), 06.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

