HZA-EF: Das Hauptzollamt Erfurt unter neuer Leitung

Dana Schleußinger ist die neue Leiterin des Hauptzollamtes Erfurt. Die 49-jährige Regierungsdirektorin übernahm am 20. Oktober 2022 die Leitung des Hauptzollamtes mit seinen über 1.000 Beschäftigten. Bereits seit dem 20. April 2022 ist Dana Schleußinger mit dieser Funktion betraut, im Oktober ging der Posten endgültig an sie über.

Aufgewachsen in Nordthüringen, begann sie nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und anschließendem Referendariat am Landgericht Erfurt im Jahr 2004 ihre Laufbahn in der Zollverwaltung. Neben der Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung bei der Oberfinanzdirektion Neustadt an der Weinstraße war sie beim Beschaffungsamt des Zolls in Offenbach am Main und in der Bundesfinanzdirektion Nord in Hamburg in verschiedenen Funktionen tätig, bevor sie im Jahr 2012 an das Hauptzollamt Erfurt wechselte. Hier leitete sie zunächst das Sachgebiet Finanzkontrolle Schwarzarbeit, später dann das Sachgebiet Abgabenerhebung und war seitdem die ständige Vertreterin der Hauptzollamtsleitung.

Der bisherige Leiter des Hauptzollamtes Erfurt, Leitender Regierungsdirektor Siegfried Klöble, verabschiedete sich Ende März 2022 in den wohlverdienten Ruhestand.

"Ich freue mich sehr, die Leitung des Hauptzollamtes Erfurt übernehmen zu dürfen und danke meinem Vorgänger Siegfried Klöble, der mir ein hoch motiviertes und engagiertes Team übergeben hat. Mir ist es wichtig, weiterhin in gutem Kontakt mit allen Beschäftigten des Hauptzollamtes aber auch mit der regionalen Wirtschaft und unseren Zusammenarbeitsbehörden zu stehen, um die vielfältigen Aufgaben des Zolls bei der Sicherung der Einnahmen für Deutschland und Europa sowie als wichtiger Bestandteil der Sicherheitsarchitektur in Deutschland bestmöglich zu erfüllen", so Dana Schleußinger.

Zusatzinformation:

Zu den Dienststellen des Hauptzollamtes Erfurt gehören die Zollämter Chemnitz, Eisenach, Erfurt, Jena, Nossen und Reichenbach mit Zollservicepunkten in Gera, Nordhausen und Suhl. Standorte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Kontrolleinheiten Verkehrswege befinden sich in Annaberg-Buchholz, Chemnitz, Erfurt, Gera, Jena, Nordhausen, Plauen, Suhl und Zwickau. Das Hauptzollamt Erfurt ist für das gesamte Bundesland Thüringen sowie den südwestlichen Bereich von Sachsen zuständig.

