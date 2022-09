Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220907-4: Gefahrensituation Ein- und Abbiegen: Zwei schwerverletzte Radfahrer nach Verkehrsunfällen in Brühl

Brühl (ots)

Am Dienstag (6. August) ist es in Brühl zu zwei Unfällen zwischen abbiegenden Autofahrern (53, 54) und entgegenkommenden Radfahrern (57, 65) gekommen. In beiden Fällen brachten Rettungskräfte die schwerverletzten Zweiradfahrer in ein Krankenhaus. Polizisten des Verkehrskommissariats ermitteln jetzt die genauen Unfallursachen.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtige ein 53-Jähriger gegen 19 Uhr mit seinem Ford von der Straße "Auf dem Gallberg" in seine Hauseinfahrt abzubiegen. Dabei kam es auf der Straße zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer (57). Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich auch gegen 14.30 Uhr auf der Kölnstraße. Hier soll ein 54-Jähriger mit seinem Kleintransporter nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abgebogen sein. Während des Abbiegens stieß er mit einem 65-jährigen Radfahrer zusammen, der auf dem Fahrradschutzstreifen der Gegenfahrbahn gefahren sein soll. In beiden Fällen sollen die Radfahrer einen Fahrradhelm getragen haben. (hw)

