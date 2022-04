Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Diebstahl von Bierdosen

Neuhofen (ots)

Ein 36-jähriger Mann befand sich am gestrigen Morgen, gegen 08:30 Uhr, in einem Supermarkt in der Industriestraße. Hier nahm er aus der Warenauslage eine Palette mit 15 Bierdosen an sich und verstaute hiervon 7 Dosen in seinem Rucksack. An der Kasse zahlte der Mann lediglich die restlichen 8 Bierdosen und wollte hiernach den Markt verlassen. Von einer Mitarbeiterin angesprochen, händigte der Mann schließlich die unbezahlten Dosen aus und verließ den Markt. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der alkoholisierte Mann, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille, angetroffen werden. Bei der Personendurchsuchung wurde ein Teppichmesser bei ihm aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass er dieses bereits beim Ladendiebstahl mitführte, weshalb ein Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen gegen ihn eingeleitet wurde. Hiernach wird grundsätzlich mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren bestraft, wer beim Diebstahl eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug mit sich führt. Das Strafmaß fällt folglich höher aus, als beim einfachen Diebstahl.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell