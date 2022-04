Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Einbruch in Firma

Dannstadt-Schauernheim (ots)

In der Nacht vom 05. auf den 06.04.2022 drangen bislang unbekannte Täter in den Lagerraum einer Firma in der Straße Am Bocke ein. Es wurden mehrere Metallteile entwendet, wobei die Schadenshöhe bislang noch nicht beziffert werden kann. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde das Diebesgut mit einem Kraftfahrzeug über den parallel verlaufenden Riedgraben abtransportiert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

