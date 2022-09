POL-REK: 220907-1: Tatverdächtige nach schwerem Raub festgenommen

Pulheim (ots) - Luftkissen im Einsatz In der Nacht zu Montag (5. September) haben Polizisten in Pulheim einen mutmaßlichen Dieb gestellt, nachdem dieser aus einem Fenster auf ein Luftkissen der Feuerwehr gesprungen war. Der Mann soll mit einem Komplizen gegen 0.30 Uhr durch die Glastür einer Bäckerei in das Ladenlokal und von dort in ein Bürogebäude an der Straße "Auf dem Driesch" eingedrungen sein. Polizisten und ...

