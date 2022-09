Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220905-3: Polizisten stellen mutmaßlichen Dieb

Pulheim (ots)

Luftkissen im Einsatz

In der Nacht zu Montag (5. September) haben Polizisten in Pulheim einen mutmaßlichen Dieb gestellt, nachdem dieser aus einem Fenster auf ein Luftkissen der Feuerwehr gesprungen war.

Der Mann soll mit einem Komplizen gegen 0.30 Uhr durch die Glastür einer Bäckerei in das Ladenlokal und von dort in ein Bürogebäude an der Straße "Auf dem Driesch" eingedrungen sein. Polizisten und ein Diensthund umstellten das Gebäude. Die Beamten forderten die Tatverdächtigen auf das Gebäude zu verlassen. Einer der Verdächtigen gelangte durch ein geöffnetes Dachfenster auf das Dach des Gebäudes.

Polizisten riefen Feuerwehrkräfte hinzu, die ein Luftkissen ausbreiteten. Dabei warf der Mann Gegenstände vom Dach herunter. Danach ging der mutmaßliche Dieb zunächst durch das Treppenhaus zu einer Ausgangstür, die verschlossen war. In Absprache mit den Beamten sprang der 21-Jährige aus einem Fenster im ersten Obergeschoss auf das Luftkissen der Feuerwehr. Dabei verletzte er sich an einer Hand.

Polizisten fixierten den Mann zunächst. Nach zweifelsfreier Identitätsfeststellung brachte die Besatzung eines Rettungswagens den Tatverdächtigen in ein Krankenhaus. Da die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen hatten und er laut eigener Aussage Drogen konsumiert hatte, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Ein Arzt entnahm diese schließlich im Krankenhaus.

Die Polizisten durchsuchten anschließend das Gebäude nach dem weiteren Tatverdächtigen und sicherten die Spuren am Tatort. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler nehmen Zeugenhinweise zu dem zweiten Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

