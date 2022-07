LPI-G: Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 27.07.2022, kurz nach 13:00 Uhr, bemerkten Zeugen, wie eine männliche Person offensichtlich die Bushaltestelle am Theaterplatz mit Edding beschmierte und informierten die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten stellten den 21-Jährigen vor Ort fest und sprachen ihn an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen flüchtete er plötzlich, konnte nach kurzer Verfolgung jedoch gestellt und zur Dienststelle gebracht werden. In diesem Zusammenhang ...

