Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrerin von Kleinkraftrad bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Rückersdorf: Am gestrigen Mittwoch (27.07.2022) befuhr die 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades Simson gegen 15:35 Uhr die Landstraße zwischen Reust und Rückersdorf. Als sie in der zweiten Einfahrt in Richtung Rückersdorf nach links abbog, überholte sie eine 32-jährige Ford Fahrerin trotz Sperrlinie. Beide Kraftfahrzeuge kollidierten miteinander. Durch den Unfall wurde die Kradfahrerin verletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell