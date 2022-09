Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220904-1: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Pulheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (04.09.2022 gegen 02:00 Uhr) wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall in Pulheim gerufen. Im Kreuzungsbereich Worringer Straße/ Bussardweg/ Nordring war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem PKW gekommen. Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 30- jährige Frau aus Pulheim mit ihrem PKW den Nordring und beabsichtigte an der Kreuzung nach links auf die Worringer Straße in Richtung Innenstadt abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr das Leichtkraftrad die Worringer Straße aus dieser Richtung kommend in Richtung Pulheim- Sinnersdorf und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Dabei missachtete der 14- jährige Fahrer die für ihn Rotlicht zeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch wurden der 14- jährige sowie seinen beiden Mitfahrerinnen (13 und 14 Jahre alt) teils erheblich verletzt. Der 14- jährige Fahrer und die 14- jährige Mitfahrerin wurden nach Erstversorgung zur stationären Weiterbehandlung in Kliniken eingeliefert. Die 13- jährige wurde zwecks ambulanter Behandlung ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Die drei Benutzer des Leichtkraftrades trugen zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Vor Ort erlangten die eingesetzten Kräfte Hinweise, dass der Fahrer des Krads unter der Einwirkung von Alkohol und Drogen gestanden haben soll. Aufgrund dieser Feststellungen wurden ihm im Krankenhaus Blutproben entnommen. Vor Ort konnte bei ihm ein Tütchen mit einer Substanz, bei der es sich augenscheinlich um Cannabis handelte, festgestellt werden. Alleine aufgrund seines Alters war er nicht im Besitz einer für das Führen des Leichtkraftrades erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun ein Verfahren unter anderem wegen einer Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch die Umstände, die dazu führten, wie er in den Besitz des Leichtkraftrades kam, welches mutmaßlich auf seinen Vater zugelassen ist, sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats. (pw)

