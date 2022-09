Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Polizei sucht vermisste Frau

Seit gestern Abend (02.09.2022) sucht die Polizei die 67 jährige Frau N. Zuletzt wurde sie in einem Seniorenheim in Bergheim- Kenten gegen 17:00 Uhr gesehen. Aufgrund einer vorliegenden Demenz könnte es sein, dass sie desorientiert umher irrt und sich in einer hilflosen Lage befindet. Alle Suchmaßnahmen bis zum jetzigen Zeitpunkt, auch unter Einbindung eines Suchhundes und eines Polizeihubschraubers verliefen ergebnislos. Die Frau wird beschrieben als ca. 1,67 Meter groß, kurze dunkle Haare, kräftige Statur, ründliches Gesicht. Sie trug zuletzt eine lange schwarze Hose und ein weißes Oberteil. Vorzugsweise hielt sich Frau N. in der Vergangenheit in den Kommunen Bergheim und Kerpen auf. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Frau. Hinweise erbeten an die Polizei im Rhein- Erft- Kreis unter 02233- 520 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

