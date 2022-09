Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220902-1: Kind von Auto erfasst - Rettungshubschrauber fliegt schwer verletzten 3-Jährigen in Klinik

Bergheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim ist am Donnerstagnachmittag (29. August) ein 3-Jähriger schwer verletzt worden. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers flog das von einem Auto erfasste Kind in eine Klinik.

Nach ersten Ermittlungen lief der Junge gegen 15.30 Uhr einem Ball hinterher, der auf die Sportparkstraße rollte. Auf der Straße stieß das Kind mit dem Toyota einer 41-jährige Autofahrerin zusammen. Zeugen berichteten, dass der Junge zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen war. In Folge des Aufpralls und des Sturzes erlitt der 3-Jährige unter anderem schwere Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte der Feuerwehr und ein Notarzt versorgten den kleinen Patienten und betreuten die Autofahrerin und die Eltern. Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ab. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

