Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0162 --Sachbeschädigung an Firmengebäude--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Tiefer Zeit: 15.03.2022 bis 16.03.2022

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sprühten Unbekannte einen Schriftzug an die Fassade eines Firmengebäudes in der Altstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 05:00 Uhr entdeckte ein Zeuge den Schriftzug an der Fassade des Gebäudes und rief die 110. Unbekannte hatten zuvor mit schwarzer Sprühfarbe den Satz "Gegen jeden Staat! Gegen alle Bullen!" an die Hauswand gesprüht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verdächtige Beobachtungen in der Straße Tiefer gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugen können sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell