Feuerwehr Olpe

FW-OE: Sturmtief Zeynep fordert die Olper Wehr

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Olpe (ots)

Um 14:15Uhr wurde die Feuerwehreinsatzzentrale im Haus der Feuerwehr Olpe in Alarmbereitschaft versetzt. Erste Ausläufer des Sturmtiefs hatten den Kreis Olpe erreicht und sorgten für umgestürzte Bäume und blockierte Straßen.

Im weiteren Verlauf des Sturmtiefs erhielt die Feuerwehr Olpe zahlreiche weitere Meldungen von Sturmschäden. So wurden diverse Straßen durch umgestürzte Bäume blockiert, Dächer abgedeckt und Kaminabdeckungen und Fassadenverkleidungen lösten sich. In den Ortsteilen um Oberveischede fiel zwischenzeitlich der Strom aus. Verletzte Personen gab es glücklicherweise keine. Die Feuerwehr war häufig an mehreren Einsatzstellen gleichzeitig beschäftigt. Unterstützt wurde Sie durch die Bauhöfe, da mehrere Straßen dauerhaft gesperrt werden mussten.

In der Nacht zog der Sturm dann ab und die Feuerwehr konnte gegen 0:30 Uhr die Alarmbereitschaft in den Häusern der Feuerwehr in Olpe und Oberveischede wieder auflösen.

Aber auch nach Auflösung der Alarmbereitschaft kam es in der Nacht zu weiteren Alarmierungen wegen umgestürzter Bäume. Und auch am Samstagmorgen kehrte bis jetzt (Stand: 11:30 Uhr) noch keine Ruhe im Haus der Feuerwehr ein. So wurden Einsatzkräfte nach Rhode alarmiert. Hier drohte eine Solaranlage auf die Straße zu stürzen. Aber auch weitere Bäume wurden von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt.

Insgesamt waren 50 Kräfte mit 10 Fahrzeugen insgesamt 31 Mal im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Olpe, übermittelt durch news aktuell