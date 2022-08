Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220831-4: 21-Jähriger fuhr Unfallwagen ohne Fahrerlaubnis

Bergheim (ots)

Beifahrer bei Unfall aus Auto geschleudert.

Am Dienstagabend (30. August) sind bei einem Verkehrsunfall in Bergheim zwei junge Männer (21, 22) leicht und ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahrer (21) eines roten Fords auf der Kreisstraße (K) 33 in Richtung Quadrath-Ichendorf. Nach derzeitigem Sachstand verlor er hinter der Einmündung zum Märchenring auf einer Bodenwelle die Kontrolle über seinen Ka und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 22-jährige Mitfahrer schleuderte eigenen Angaben zufolge aus dem Fahrzeug und wurde schwer verletzt. Der Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich leicht. Ein Ersthelfer (30) verständigte die Rettungskräfte und kümmerte sich bis zu deren Eintreffen um die Unfallbeteiligten.

Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer des Wagens nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun deshalb und wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Ein Abschleppunternehmen transportierte den beschädigten Ford ab. Während der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit bis etwa 22 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell