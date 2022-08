Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220831-2: Pedelecfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Kerpen (ots)

Am Dienstagnachmittag (29. August) ist in Kerpen ein Radfahrer (20) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Patienten und brachten ihn unter anderem mit dem Verdacht auf Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand trug der Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 20-Jährige mit seinem Pedelec gegen 16 Uhr entlang des Radwegs an der Straße "Auf dem Bürrig". In Höhe der beginnenden Bebauung an der Kreisstraße soll der Radfahrer auf die Fahrbahn gefahren sein. Bei der anschließenden Kollision mit dem Mercedes Vito zog sich der junge Mann die schweren Verletzungen zu. Polizisten sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme. (hw)

